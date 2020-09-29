«Сенной базар» пройдет в городе Черемхово

В Черемхово 3 октября на территории Дома культуры "Шахтер" состоится праздничная ярмарка "Сенной базар", посвященная 30-летию городского Татаро-башкирского центра "Туган тел". Ярмарка пройдет в рамках проекта "Национально-культурный центр объединения граждан Черемхово", поддержанного правительством Иркутской области.

Участие в ней примут все национальные общественные организации города угольщиков: Татаро-башкирский центр «Туган тел», Местная национально-культурная автономия «Белорусы Черемхово Иркутской области», черемховское представительство Иркутской областной общественной организации «Русско-таджикский центр межнациональных отношений и молодежной политики «Ватан» (Родина), Армянское национально-культурное общество «Сис», черемховское отделение Азербайджанского конгресса Иркутской области, представители узбекской диаспоры.

«Сенной базар» станет настоящим праздником. Гостей ждут конкурсы, национальные игры, борьба и кухня, выставка народных мастеров городов Иркутской области, а также концерт.