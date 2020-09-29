Семь штрафов ради машины выплатил иркутянин. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Семь штрафов было "в коллекции" жителя Иркутска, когда приставы вынесли решение о запрете для него выезда за границу и предстоящей передаче машины на торги. Стало ясно, чтобы не лишиться автомобиля, придется выплатить 50 тысяч рублей. Интересно, за что были наложены эти наказания.

Штрафы общей суммой свыше 50 тысяч рублей, назначены за побои, нарушение запрета на курение и употребление алкоголя в общественных местах, управление транспортом в состоянии опьянения и уклонение от всех наказаний за это, перечисляют в УФССП по Иркутской области.

Однако мужчина требования приставов заплатить за свое буйное поведение проигнорировал. В связи с чем и появился запрет на выезд за границу и любые действия с машиной. Следующим шагом была продажа автомобиля марки Honda Partner, 1998 года выпуска, с торгов. Чтобы этого не допустить, иркутянин вернул долг.