«Радуга дружбы»: открытый фестиваль национальных культур провели в городе Черемхово

Общественное движение деятелей культуры города Черемхово «Мельница» с проектом «Открытый фестиваль национальных культур «Радуга дружбы»

в 2019 году вошло в число победителей регионального конкурса проектов в сфере реализации государственной национальной политики, который проводится в рамках областной подпрограммы «Государственная региональная поддержка в сфере этноконфессиональных отношений». Об этом сообщили в управлении губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

«Радуга дружбы»: открытый фестиваль национальных культур провели в городе Черемхово

Фестиваль уже стал традиционным. В нем участвуют представители национальностей, проживающих в городе Черемхово. Мероприятие включает в себя вокальные и хореографические выступления, представление блюд национальной кухни, проведение мастер-класса «Национальные промыслы и ремесла», оформление выставки национальных культур, проведение детских игр народов мира.

В рамках «Радуга Дружбы – 2020» гости фестиваля могли познакомиться с экспозицией татарского и башкирского женского костюма, полюбоваться изделиями из бересты и поделками из соломки, куклами в национальных бурятских костюмах. Также состоялись мастер-классы по изготовлению игровых кукол и древнеславянских рун, плетению украшений из пряжи. Прошла дегустация национальных блюд. Фестиваль завершился многонациональным хороводом народных талантов и награждением участников.