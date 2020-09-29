Корейский праздник чусок отпраздновали в Иркутске

Фото: «Центр корейской культуры».

Иркутская региональная общественная организация "Центр корейской культуры " при поддержке Генерального консульства Республики Корея в Иркутске, Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России ", управления губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, а также Центра коренных народов Прибайкалья и администрации города Иркутска провела фестивальчусоки кимчи. Как рассказала Сам Сун Мун, вице-президент иркутской региональной общественной организации «Центр корейской культуры», на этот раз праздник прошел в онлайн-формате.

Чусок – один из главных корейских праздников. Дословно его название переводится как «осенний вечер». «Чусок» - праздник урожая, семьи и рода, день благодарения, фестиваль осеннего полнолуния. К этому дню накрывают стол, на котором обязательно присутствуют национальные корейские блюда, в том числе кимчи – квашеная капуста со специями.