Губернатор Приангарья проверил, как идет ремонт дорог в Иркутске

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев вновь проверил объекты дорожного ремонта в Иркутске. В частности, путепровод на улице Джамбула и участок по улице Баумана в микрорайоне Ново-Ленино.

Ремонт на Джамбула идет по нацпроекту «Безопасные качественные автомобильные дороги». Его стоимость - более 1,5 млрд рублей. По контракту работы должны быть завершены в июне 2023 года. Но подрядчик рассчитывает открыть путепровод в 4 квартале 2021- го.

- Путепровод – это вопрос безопасности жителей. При этом люди должны знать, на каком этапе находится ремонт этой транспортной магистрали, - подчеркнул Игорь Кобзев.

На другом участке, по улице Баумана, работы должны завершить до 15 октября.

Ремонт тоже идет в рамках нацпроекта. Стоимость - 230 млн рублей.

Благоустройство территории проведут в следующем году.

- Подрядные организации при заключении контрактов не просчитывают свои риски, - заявил Игорь Кобзев. - Не учитывается взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями, у которых свои графики. Отсюда многие проблемы. Необходимо составлять план-график, который бы учитывал последовательность всех работ на транспортных магистралях.

Напомним, что в этом году в Иркутской области идет ремонт 164 дорожных объектов. Общий объем финансирования превышает 11 млрд рублей.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.