Братчанин набрал кредитов на 3,5 миллиона рублей и «подарил» все деньги мошенникам Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Мошенники в очередной раз по-крупному обманули жителей Иркутской области. Очередной жертвой аферистов стал 34-летний братчанин. Ему позвонил «специалист финансового контроля» одного из банков, и сообщил, что на его имя пытаются взять кредит. После этого, сотрудник банка сразу предложил предотвратить хищение. По его словам, нужно было взять несколько кредитов в банках, которые, по словам «финансиста», позволят исчерпать его «кредитный потенциал», и никому больше не удастся воспользоваться его именем для получения займа.

Доверчивый братчанин поверил. В двух банках мужчина подал заявку на получение 3 513 000 рублей. Деньги пришли ему через неделю. Получив их, он сразу перечислил всю сумму на счет, который указал ему тот самый «финансовый специалист», а точнее просто мошенник. Только после этого сибиряк понял, что попался на удочку аферистов и пошел писать заявление в полицию. Теперь ему еще предстоит выплачивать весь долг, да еще с процентами.

- Мошенники используют новые или уже знакомые термины: «зеркальный кредит» и «исчерпанный кредитный потенциал», а также «резервный счет», - предупреждают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Помните, что сотрудники банков не будут по телефону предлагать клиентам совершить перевод собственных или кредитных денег на другие счета.