Работник колонии пытался передать наркотики заключенному за взятку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники следственного комитета изучают все детали уголовного дела, которое завели на сотрудника одной из колоний на севере Иркутской области. Выяснилось, что некоторое время назад к нему за помощью обратился родственник одного из заключенных. Он попросил сотрудника ГУФСИН передать ему не тушенку или сгущенку, а наркотические вещества.

"Работник колонии согласился на эту аферу за вознаграждение в размере 12 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - В итоге он их получил и потратил на личные нужды".

Деваться было некуда: нужно было выполнять свою часть сделки. Сотрудник колонии получил наркотики, и уже был готов передать их осужденному. Однако сделать этого ему так и не удалось - нарушителя порядка обыскали, как только он пришел на работу, и задержали сами работники ГУФСИН. На него уже завели уголовное дело за попытку сбыта запрещенных веществ.