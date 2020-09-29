Дорожный инспектор вымогал взятки у водителей в Усолье-Сибирском Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудник ГИБДД из Усолья-Сибирского отправится за решетку за превышение должностных полномочий. Он регулярно останавливал автомобилистов, в том числе и тех, кто ездил по правилам. Пользуясь поддельным алкотестером, сотрудник ГИБДД пугал водителей составлением протокола и утверждал, что сможет закрыть глаза на нарушение, только получив взятку.

"В среднем он требовал от 10 до 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. - При этом сумма якобы настоящего штрафа доходила до 30 тысяч".

Дорожный инспектор занимался вымогательством регулярно, и рано или поздно это должны были заметить. И вот его наконец поймали за руку и задержали. Дело передали в суд, который учел такие смягчающие обстоятельства, как состояние здоровья нарушителя и его родственников, а также наличие малолетних детей. В итоге бывшему сотруднику ГИБДД назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы. Также после освобождения он в течение 3 лет не сможет устроиться на государственную службу.