Женщину с длинными каштановыми волосами разыскивают в Иркутске. Фото: группа "ЛизаАлерт" в соцсетях

В Иркутске волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просят помочь найти пропавшую Викторию Басову. 39-летнюю женщину последний раз видели 27 сентября.

«Она ушла из дома и не вернулась», - сообщают волонтеры.

Среди бросающихся в глаза примет, поисковики отмечают, что у пропавшей - длинные волнистые каштановые волосы. Глаза у женщины – голубые. Иркутянка - нормального телосложения, среднего роста – 164 см.

27 сентября она была одета в красно-оранжевую ветровку, синие брюки и черные кроссовки, под курткой была синяя кофта с розовыми цветами. Из вещей при себе была только маленькая черная сумка.

Если вы видели Викторию 27 сентября или после - напишите волонтерам или звоните 112.

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