Более 14 000 человек заболели ОРВИ в Иркутской области за неделю Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемии ОРВИ в Иркутской области – нет, но небольшой рост заболеваемости респираторными инфекциями на территории региона специалисты все же отмечают.

«За прошедшую неделю в Иркутской области зарегистрировано 14340 случаев заболевания ОРВИ, 58% заболевших составляют дети до 14 лет», - сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора Иркутской области.

У всех захворавших – ОРВИ, случаев заболевания гриппом в Приангарье не выявлено. И медики отмечают, что сейчас самое время поставить от него прививку.

«Оптимальным временем проведения прививок против гриппа будет сентябрь-ноябрь», - отмечают врачи. – «Надо чтобы иммунитет после проведенной прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъема заболеваемости».

После прививки эффект защиты от вируса, как правило, длится один год. В регионе уже 475483 сибиряка, в их числе 127738 детей, с начала сентября уже привились.

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