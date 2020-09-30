Звуковые сирены экстренного оповещения проверят 2 октября в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Внимание, горожане! В Иркутске 2 октября пройдет проверка системы экстренного оповещения. Итак, с 10:35 до 10:50 часов сигнал «Техническая проверка» дадут на общедоступных телеканалах (радиоканалах). А с 11:30 до 12:00 в городе включат электросирены.

- Проверка приурочена к празднованию 88-летия со Дня образования Гражданской обороны, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Услышав тревогу, сибирякам волноваться не стоит - это плановая проверка. Дело в том, что системы оповещения необходимо периодически проверять, чтобы все работало, и в случае реальной опасности людей можно было вовремя предупредить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали о погоде на октябрь 2020 в Иркутске (Подробности)

Синоптики рассказали, какая зима ждет Иркутск (Подробности)

Молоко из Красноярска, мясо из Краснодара: почему в Иркутской области привозные продукты вытесняют местные (Подробности)