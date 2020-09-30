Четыре пациента с коронавирусом скончались в Иркутской области за сутки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Иркутской области специалисты отмечают рост числа случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 92 заболевших сибиряков. Общее число подтвержденных диагнозов 30 сентября уже 19 168.

Радует, что большинство с инфекцией уже справились. За сутки выписали 80 человек. Всего выздоровело 17 141.

«В больницах на сегодняшний день остаются 1101 пациент, за сутки госпитализировали 58 заразившихся», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Дома лечатся еще 608 больных COVID-19. Увы, сегодня стало известно о смерти еще трех человек от коронавируса и еще одного с таким же диагнозом – от иных болезней, не связанных с инфекцией. Всего с начала пандемии скончалось уже 318: причиной смерти 229 стала именно новая коронавирусная инфекция, еще 89 инфицированных - другие заболевания.

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