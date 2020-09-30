ЗС согласовало Константина Зайцева на должность председателя правительства Иркутской области

Законодательное Собрание согласовало Константина Зайцева на должность председателя правительства Иркутской области.

На сессии Законодательного Собрания 30 сентября согласована кандидатура на должность первого заместителя губернатора – председателя правительства Иркутской области. Им стал Константин Зайцев. Ранее, с марта 2020 года, он исполнял эти обязанности. А до прихода в правительство руководил налоговой службой в регионе.

Спикер ЗС Александр Ведерников напомнил, что соответствии с Уставом Иркутской области и Регламентом Законодательного Собрания губернатор представляет кандидатуру на согласование депутатов. Вопрос рассматривался на заседании коллегии, и, кроме того, Константин Зайцев предварительно встретился с парламентариями на заседаниях фракций политических партий.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что за полгода Константин Зайцев проявил себя достойно, смог выстроить открытую работу, как с сотрудниками правительства, так и депутатами.

Константин Зайцев, выступая на сессии, подчеркнул, что сегодня Иркутская область является одним из лидирующих регионов в Сибири по основным макроэкономическим показателям. А задачей дальнейшей совместной работы он видит обеспечение сбалансированности бюджетов, активное взаимодействие с федеральным центром.