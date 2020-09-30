Карельские поисковики ищут родных погибшего в 1944 солдата из Балаганска. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поисковый отряд "Эстафета поколений" обнаружил на развилке дорог Масельгская – Великая Губа – 14 разъезд – Сайозеро захоронение 30 солдат и командиров, погибших и похороненных здесь в 1944 году. Все бойцы находились в полевом госпитале 128 медико-санитарного батальона 176 стрелковой дивизии.

"Погибшие при жизни получили переломы и осколочные ранения. Рядом с останками найдены медицинские шины разных размеров, вскрытые ампулы, жгуты. Из личных вещей с бойцами были пуговицы, расческа, ремни, резиновые вставки от погон", - читаем в отчете поисковиков.

Возможно, госпиталь разбомбили. В списках потерь эти бойцы значатся, но в документах Центрального архива Минобороны данных о них нет. Перезахоронение запланировано на сентябрь следующего года, сейчас идет розыск родственников. Среди погибших есть и красноармеец из Балаганска. Имя установили по медальону, поэтому данные читаются нечетко.

Это Ис(в)аков ( возможно, Исхаков) Павел Тарасович 1912 года рождения, красноармеец, уроженец Иркутской области, Кировского района, Бурятского с/с, д.Бурят. Сейчас это территория Усть-Ордынского округа. Но призывался солдат из Балаганска, здесь же в военные годы жила и его сноха, Валентина Федоровна.