Эксперты прокомментировали увеличение сброса воды на Иркутской ГЭС. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ангара не поднимется и не будет топить прибрежные участки в Иркутске. Гидрологи надеются, что этого не произойдет благодаря тому, что понемногу падает уровень ее притока - Иркута . Это позволило принять решение об увеличении сброса воды на ГЭС до уровня 2800 кубометров в секунду, чтобы снизить нагрузку на экосистему переполненного Байкала.

- С начала сентября сброс на ГЭС увеличен на 300 кубометров в секунду, что привело к росту уровня воды в Ангаре на участке, где в нее впадает Иркут на 13 сантиметров. В дальнейшем вода в Ангаре продолжала прибывать. Обусловлено это было ростом притока по реке Иркут в связи с выпадением обильных осадков в его бассейне. Максимальный уровень в реке Ангара в Иркутске был зафиксирован 16 сентября и составлял 179 см, - сообщают подробности Росводресурсы.

Сейчас уровень Иркута снижается, в результате чего уровень воды упал до 161 сантиметра, снижение идет на 2 сантиметра в сутки.

Какие территории подтопило

В городе Иркутске -

в зоне подтопления попало 8 домов в садоводстве, вместе с хозяйственными постройками и насаждениями. Площадь подтопления около 3 га.

В Бурятии :

- затоплена автомобильная дорога на мыс. Святой Нос;

- город Бабушкин - разрушение дороги из-за того, что вода переливалась через подпорную стенку ;

- в селе Малый Энхалук размыт берег;

- есть опасность уменьшения острова Ярки (Ангарский сор).