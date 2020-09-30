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Общество

Стали известны цены на новые субсидируемые рейсы из Иркутска

Льготой могут воспользоваться все без исключения
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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Стали известны цены на новые субсидируемые рейсы из Иркутска

Стали известны цены на новые субсидируемые рейсы из Иркутска

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 28 сентября одна из иркутских авиакомпаний начала выполнять полеты по новым субсидируемым направлениям. Теперь, по сниженным ценам можно улететь в такие города как: Благовещенск, Кемерово, Магадан, Новокузнецк, Ноябрьск (Ямало-Ненецкий АО), Петропавловск-Камчатский, Полярный (Якутия), и Южно-Сахалинск.

– Лимита льготных мест на каждом субсидируемом рейсе нет, - сообщили в пресс-службе авиакомпании. – Кстати, льготой могут воспользоваться все без исключения. Полеты в Кемерово, Новокузнецк, Петропавловск и Южно-Сахалинск абсолютно новые для нас.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала о ценах на полеты на север Иркутской области. В 2021 году из регионального бюджета просубсидируют сразу 13 внутренних авиарейсов. (Подробности)

КОНКРЕТНО

Список новых субсидируемых рейсов из Иркутска

Список новых субсидируемых рейсов из Иркутска

Список новых субсидируемых рейсов из Иркутска