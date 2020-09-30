Последние новости о пропаже 8-летнего мальчика в Куйтунском районе: к поискам подключились водолазы

Последние новости о пропаже 7-летнего мальчика в Куйтунском районе: к поискам подключились водолазы Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Последние новости о пропаже 8-летнего мальчика в Куйтунском районе, увы, не радостные. Пока никаких результатов поисков нет. Напомним, Владимир Рыбалко исчез 12 сентября. Утром он пошел в школу на уроки, но домой не вернулся. Куда он мог пойти, неизвестно.

- К поискам присоединились водолазы спецотряда быстрого реагирования Управления Росгвардии по Иркутской области, они обследуют местные водоемы, - сообщили в ведомстве.

Последние новости о пропаже 8-летнего мальчика в Куйтунском районе таковы - масштабные поиски первоклассника продолжаются. В поселке и вблизи него Владимира Рыбалко круглые ищут сотрудники МЧС, сыщики из полиции, криминалисты из Следственного комитета по региону, добровольцы. На помощь привлечены оперативники из соседних районов.

- Детально анализируются полученные сведения, в том числе данные трекеров, чтобы исключить непроверенные участки, - добавили в Росгвардии.

Будем и дальше следить за последними новостями о пропаже 8-летнего мальчика в Куйтунском районе.