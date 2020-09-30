Сибиряк погиб в гараже, решив высушить погреб бензиновым генератором. Фото: СУ СК России по Бурятии

Трагедия произошла вечером, 29 сентября в одном из гаражных кооперативов Улан-Удэ. 54-летний мужчина вместе с сыном пришли в свой бокс, и решили высушить овощную яму. Для этого, они установили в погребе электрический обогреватель и бензиновый генератор. Запустив установку, отец с сыном остались в яме. Вскоре, кислород в погребе выгорел, и вдохнув угарного газа от генератора, мужчины потеряли сознание. Их нашел родственник, который пришел в гараж. Он отключил генератор, вытащил пострадавших, и вызвал скорую помощь.

- Отец к приезду медиков скончался, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - Его сын в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас во всех обстоятельствах трагедии разбираются следователи. Чтобы выяснить точную причину смерти мужчины, проводится судебно-медицинскую экспертизу.

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