В Иркутской области стало меньше хронических должников по кредитам. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Конечно, «плохих» должников по потребительским кредитам, которые не платят по счетам уже три месяца, в Приангарье хватает. Но! Иркутская область, по последним данным НБКИ, оказалась в лидерах по сокращению списка. А это, кстати, косвенно подтверждает: предприятия в регионе работают, деньги люди получают.

Аналитики считают, что рост просрочки в целом связан с пандемией, из-за которой у многих появились проблемы с работой. Но в некоторых регионах, где предприятия в основном продолжали работу, зафиксировано снижение числа потенциальных банкротов. И наш регион здесь на первом месте.

По данным НБКИ, «наиболее существенное сокращение доли хронических должников за год отмечено в Иркутской области (на -6,6%), Якутии (-5,7%), а также в Хабаровском (-4,1%), Красноярском (-3,0%) и Приморском (-2,8%) краях».

Сначала сухие данные статистики. Количество потребительских кредитов, которые жители Иркутской области имеют сейчас, на четверть меньше, чем в прошлом году. Люди не торопятся занимать на новые смартфоны (лучше сэкономить), а вот от серьезных приобретений не отказываются. И размер займа вырос. Тоже на четверть.

«В августе 2020 года продолжилось «посткарантинное» восстановление числа потребительских кредитов, - комментирует генеральный директор НБКИ Александр Викулин. - При этом банки по-прежнему сохраняют консервативный подход к кредитованию и выдают займы только хорошо известным им заемщикам».

И это так. Сравните сами. Если в конце августа прошлого года, когда никто и не думал о кризисе, у жителей региона было 272,8 тысячи действующих кредитов, то в этом году только 199,5 тысячи. Зато средняя сумма потребительского долга выросла до 184,8 тысячи со 149.