Отключение света в Иркутске 1 октября: в каких районах временно пропадет электричество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение света в Иркутске 1 октября затронет четыре района: Правобережный, Ленинский, Октябрьский и Свердловский. Электричество будут отключать на отдельных улицах (полный список см. ниже).

Как рассказали в электросетевой компании, это плановые отключения, на сетях будут проводиться работы.

Итак, довольно долго, почти целый рабочий день, не будет электроснабжения в нескольких СНТ в Ленинском районе, а также на улице Павла Красильникова, Пржевальского, Рабоче-Крестьянской, Севастопольской. В центре города к долгому отключению света в Иркутске 1 октября нужно подготовиться жителям дома № 63 по улице Партизанская. С обеда и до вечера не будет электричества на улице Енисейская и в нескольких домах в Топкинском.

А вот самое короткое отключение света в Иркутске 1 октября, всего на 20 минут, да и то ночью, планируется в некоторых домах на улицах Касьянова, Маяковского, Профсоюзная, Румянцева и Челнокова.

Фото: аккаунт "Свет38" в "ВКонтакте".

Фото: аккаунт "Свет38" в "ВКонтакте".

Фото: аккаунт "Свет38" в "ВКонтакте".