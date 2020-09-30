Аферисты обманом заставили пожилую сибирячку оформить кредит на 225 тысяч Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Пенсионерка из Усть-Илимска отдала мошенникам 225 тысяч рублей. Обманули ее по стандартной схеме: позвонил лже-банкир, назвал по имени, чтобы внушить доверие, а затем запугал, якобы на нее незаконно оформлен кредит.

- Далее разговор продолжил якобы сотрудник службы безопасности и попросил скачать приложение банка на компьютер, - рассказывают в ГУ МВД по Иркутской области. - Следуя указаниям злоумышленников, пострадавшая не подозревала, что заполнила в личном кабинете онлайн-заявление на оформление займа.

А затем лже-банкиры посоветовали снять ей все деньги с карты и зачислить якобы на безопасную банковскую ячейку. Переслав деньги на разные номера телефонов, пенсионерка так и не дождалась обещанного подтверждения, что незаконный кредит погашен. Пошла в банк, и там выяснила, что стала жертвой аферистов.

Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.