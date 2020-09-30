Иркутский ФК «Зенит» по пенальти проиграл ФК «Нижний Новгород» в матче элитного раунда Кубка России. Фото: Татьяна ГЛЮК

Футболисты иркутского «Зенита» проиграли «Нижнему «Новгороду» во втором матче элитного раунда Кубка России со счетом 0:1. При этом, определить победителя в матче, который прошел на иркутском стадионе «Труд» в основное время, соперникам не удалось.

В основное время зрители забитых мячей не увидели. По регламенту Кубка России, ничьих на этой стадии турнира нет. Поэтому, сразу после финального свистка, была назначена серия пенальти. Увы, но в этой лотерее удача улыбнулась гостям. Голкипер «Зенита» Илья Кунгуров угадал почти все направления ударов игроков «Нижнего Новгорода», но отразить сумел только один. Вратарь соперника отбил на один удар больше.

Напомним, в первом матче элитного раунда Кубка России «Зенит» на своем поле уступил клубу Российской премьер-лиги «Химки» со счетом 0:1. Таким образом, наша команда лишилась шансов на выход в следующую стадию турнира.