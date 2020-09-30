Доплаты медикам в Иркутской области продлили в связи с пандемией

Областные доплаты медикам в связи коронавирусной инфекцией продлили по октябрь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сессии Законодательного Собрания Иркутской области 30 сентября принято решение продлить работникам здравоохранения дополнительные выплаты в связи с пандемией. Соответствующий закон принят сразу в двух чтениях. Таким образом, выплату медработники получат еще за октябрь.

Как пояснил председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Александр Гаськов областного парламента, дополнительные выплаты медикам регулируются в том числе законом области «О дополнительной мере социальной поддержки работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCov». Нормативный акт был принят в августе этого года.

Предложенные изменения продляют действие закона по октябрь 2020 года. Предположительно, на выплаты за сентябрь медикам в октябре направят 42 284,1 млн рублей.