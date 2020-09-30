Виктория Дворниченко покидает пост главного врача Иркутского онкодиспансера Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный врач Иркутского онкодиспансера Виктория Дворниченко покидает свой пост, который занимала 25 лет. Об этом, 30 сентября сообщили в пресс-службе минздрава Иркутской области. При этом, Виктория Дворниченко продолжит работу в качестве главного внештатного онколога минздрава Приангарья.

Напомним факты из биографии Виктории Дворниченко. В 1972 году она с отличием закончила Иркутский государственный медицинский институт, после чего, всю свою трудовую деятельность посвятила онкологии. В Иркутском онкодиспансере она прошла все этапы становления от врача - онколога до главного онколога Сибирского Федерального округа. Все это благодаря глубоким профессиональным знаниям, организаторским способностям и высокому авторитету среди коллег.

За время работы Виктории Дворниченко в должности главврача онкодиспансера, были разработаны и внедрены современные методики комбинированного и комплексного лечения злокачественных новообразований, пластически-реконструктивных операций при раке молочной железы и челюстно-лицевой области. Виктория Владимировна лично выполнила более 10 тысяч сложнейших и уникальных операций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семья с двумя детьми будет платить 17 лет ипотеку за квартиру, из которой их выселили по суду (Подробности)