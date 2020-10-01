Еще 108 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области

108 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше ста случаев заражения COVID-19 подтвердились в Иркутской области за сутки, коронавирус выявлен еще у 108 сибиряков. В регионе отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

За последние 24 часа в больницы госпитализировали еще 24 заболевших COVID-19. По данным на 1 октября в медучреждениях региона проходят лечение 1125 инфицированных.

«Еще 609 человек с коронавирусом лечат амбулаторно», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 – 19 276. Из этого числа выздоровели 17 220 (за сутки плюс 79), умерли 322: причиной смерти 233 стала новая коронавирусная инфекция, еще 89 пациентов с таким же диагнозом сгубили иные болезни.

Читайте также:

Еще 42,3 миллиона рублей выплатят медикам Иркутской области, лечащим от коронавируса. Заболеваемость COVID-19 в регионе растет, врачи по-прежнему на передовой (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08