Почетный знак Юрия Ножикова «Признание» вручили Виктории Дворниченко, Тамаре Баймашевой и Игорю Ушакову

Почетный знак Юрия Ножикова «Признание» в 2020 году вручен Виктории Дворниченко, Тамаре Баймашевой и Игорю Ушакову. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Почетный знак Юрия Ножикова «Признание» вручили главному врачу областного онкологического диспансера Виктории Дворниченко, гендиректору Иркутского масложиркомбината Тамаре Баймашевой и главврачу областного клинического консультативно-диагностического центра Игорю Ушакову.

Торжественная церемония состоялась 1 октября. Награду людям, которые многое сделали для развития региона, вручил председатель Заксобрания Александр Ведерников. В мероприятии приняли участие дочь первого губернатора региона Юрия Ножикова – Татьяна Хомякова, депутаты, лауреаты премии прошлых лет, представители районов, общественность.

«Благодаря Виктории Владимировне у жителей области есть современный онкологический диспансер. Но главное – это бессчетное количество спасенных ею жизней. Тамара Ивановна – уникальный человек, которая сумела в трудные времена сохранить предприятие, которое сегодня стало крупнейшим производителем продуктов питания. Игорь Васильевич внедрил в нашу жизнь новый стандарт качества медицинской диагностики, Иркутский диагностический центр – это настоящий прорыв, - сказал Александр Ведерников. - Ваши имена навсегда вписаны в историю Приангарья, как и имя первого и истинно народного губернатора Иркутской области Юрия Абрамовича Ножикова».

Также с приветственным словом выступили вице-спикер Кузьма Алдаров, председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова. Напомним, ежегодно лауреатами премии становятся люди, которые внесли большой вклад в развитие региона, и являются примером служения людям и обществу. Кандидатуры награждаемых определяет Общественный совет при ЗС, окончательное решение принимает сессия областного парламента. Впервые почетный знак был вручен в 2011 году.