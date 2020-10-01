Пробки в 8 баллов образовались в Иркутске вечером, 1 октября. Фото: Яндекс
Иркутск вечером, 1 октября, сковали восьмибалльные пробки. Множество улиц города в приложения сервиса Яндекс.Пробки окрашены в красный цвет.
Пробка из Ленинского района начинается на улице Трактовой. С трудом едут машины по Иркутному мосту, ул. Боткина и 2-ая Железнодорожная. Ситуация на улице Маяковского более-менее. Ехать можно.
Отмечается затор на подъездных путях со стороны Синюшиной горы к Академическому мосту, есть пробка на Старо-Кузьмихинской улице и Лермонтова.
В центре Иркутска «стоят» авто на улицах Сурикова, Ленина, Тимирязева, Рабочая, Карла Либкнехта. Красный отмечены в Яндексе Партизанская, Пискунова, Советская, Баррикад, Петрова, Рабочего Штаба.
Выезд из Ленинского района по Иннокентьевскому мосту также затруднен. Есть участки с заторами и на Качугском тракте.
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