Пробки в 8 баллов образовались в Иркутске вечером, 1 октября. Фото: Яндекс

Иркутск вечером, 1 октября, сковали восьмибалльные пробки. Множество улиц города в приложения сервиса Яндекс.Пробки окрашены в красный цвет.

Пробка из Ленинского района начинается на улице Трактовой. С трудом едут машины по Иркутному мосту, ул. Боткина и 2-ая Железнодорожная. Ситуация на улице Маяковского более-менее. Ехать можно.

Отмечается затор на подъездных путях со стороны Синюшиной горы к Академическому мосту, есть пробка на Старо-Кузьмихинской улице и Лермонтова.

В центре Иркутска «стоят» авто на улицах Сурикова, Ленина, Тимирязева, Рабочая, Карла Либкнехта. Красный отмечены в Яндексе Партизанская, Пискунова, Советская, Баррикад, Петрова, Рабочего Штаба.

Выезд из Ленинского района по Иннокентьевскому мосту также затруднен. Есть участки с заторами и на Качугском тракте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08