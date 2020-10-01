Проезд по улице Звездинской ограничили в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, водители! В Иркутске частично ограничили проезд для автомобильного транспорта по улице Звездинской. Соответствующие знаки ПДД появились на перекрестке с улицей Профсоюзной.

«Ограничение движения на данном участке связано с аварийными ремонтными работами на сетях водопровода», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Справиться с аварией и восстановить дорогу специалисты планируют до 12 октября. Заранее продумывайте маршрут в данном районе регионального центра.

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