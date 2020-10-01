Здание закрытой пилорамы загорелось в Зиме Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В городе Зима в Иркутской области загорелось здание на территории закрытой пилорамы. Огонь распространился на площади в 180 квадратных метров.

«Сообщение о возгорании приняли в 16.56, в 18.21 ликвидировали открытое горение», - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Проливать строение продолжают до сих пор, на месте работают 13 пожарных.

«Погибших и пострадавших – нет», - отмечают спасатели. – «Установлено, что пилорама долго не работала, но территория была под охраной».

Специалисты уже нашли точное место возгорания – второй этаж бывшего жилого здания. Сейчас оно не отапливается, подача электроэнергии там отключена. Значит, возможность короткого замыкания исключается. Точная причина пожара устанавливается.

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