Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: адреса, время отключения и возобновления подачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Если завтра в вашем доме пропадет электричество, не переживайте, а сверьте адрес здания со списком улиц, где пройдет плановое отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020. Оно запланировано в четырех районах регионального центра - Ленинском, Правобережном, Октябрьском и Свердловском.

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020 в разных округах будет разным по времени. Где-то сибиряки могут даже не заметить пропажу «света», ведь его не будет всего минут 15. Кому-то придется обходиться без электричества порядка десяти часов. Так в Ленинском районе электричества не будет от 30 минут до часа, такая же ситуация будет в Октябрьском, а вот в Правобережном и Свердловском районах отключения электричества будут продолжительнее (см. таблицу).

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Ленинский район

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Ленинский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Октябрьский район

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Октябрьский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Правобережный район

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Правобережной район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Свердловский район

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020: Свердловский район. Фото: ИЭСК

Отключение электроэнергии в Иркутске 2 октября 2020:Свердловский район. Фото: ИЭСК

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