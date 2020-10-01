Отключение горячей воды в Иркутске 2 октября 2020: адреса, время отключения ГВС, причины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 2 октября 2020 запланировано в пятницу в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. В некоторых зданиях подача ГВС прекратится более, чем на 10 часов. Это дома на улицах Володарского, Карла Либкнехта, Карла Маркса, Чехова.

Девять часов горячей воды не будет на улицах Варламова, Академическая и Геологов, семь – в микрорайоне Радужный и на улицах Зимняя и Баррикад. Четыре часа не будет горячего водоснабжения в некоторых квартирах Ленинского района (см. таблицу).

Отключение горячей воды в Иркутске 2 октября 2020 – плановое мероприятие, необходимое для диагностики сетей.

«Диагностика ведется круглый год, ограничения по подаче тепла минимальны, не более одного дня», - сообщают Оператор Теплосети Иркутска на официальной странице в соцсетях. – «Не проводить диагностику невозможно, протяженность сетей значительная, поддержание надежности требует таких мероприятий».

Отключение горячей воды в Иркутске 2 октября 2020: адреса. Фото: Оператор Теплосети

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