Сибиряк с помощью чужого телефона перевел себе деньги и оказался в колонии Фото: Евгения ГУСЕВА

Во время распития спиртных напитков житель Усть-Кута взял телефон у товарища, который тот ранее украл, и увидел смс с сообщением о сумме денег на счете настоящего владельца гаджета. Сообразив, что к смартфону подключен мобильный банк, мужчина перевел на счет своей приятельницы 7000 рублей. Деньги потратил сам.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств» и нашли подозреваемого.

«В результате умышленных преступных действий ранее судимого мужчины, потерпевшему, как собственнику похищенного, причинен значительный имущественный ущерб», - сообщает пресс-служба Усть-Кутского городского суда.

Судья учитывая, что это не первое преступление подсудимого, а также совершенное в нетрезвом состоянии, приговорил мужчину к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Преступник проведет их в колонии строгого режима.

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