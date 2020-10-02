Мужчина украл деньги из храма и купил себе телефон в Бурятии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские в Бурятии разыскали подозреваемого в краже денег из храма в поселке Таксимо. Им оказался 34-летний рецидивист. Мужчина ранее уже к уголовной ответственности за имущественные и наркопреступления.

«В храм он попал через разбитое окно, которое сам же выбил камнем», - сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Республике Бурятия. – «И украл деньги из ящика для пожертвований».

Этой суммы подозреваемому хватило только на покупку недорогого мобильного телефона, еще чуть более тысячи рублей у него при задержании изъяли полицейские. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи «Кража». Расследование продолжается. Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

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