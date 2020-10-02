В Иркутске увеличилось число смертей от туберкулеза Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске в 2020 году зафиксировано увеличение количества смертей горожан от туберкулеза. Для сравнения: за 6 месяцев прошлого года умерло 19 человек, за такой же срок в 2020-м – 27 заболевших.

«Также отмечается увеличение случаев «посмертной диагностики» заболевания – с девяти человек в 2019-м до 16-ти в 2020 году», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска. – «Это говорит о том, что заболевшие являлись носителями туберкулезной инфекции, но при этом не наблюдались у фтизиатров, не проходили необходимые обследования и не получали соответствующее лечение».

В большинстве случаев эти умершие были не прикреплены к поликлиникам, не имели медицинских полисов и определенного места жительства. Специалисты отмечают, что таких заболевших выявлять трудно. Чтобы создать комплексный подход к решению проблемы, свои предложения властям составят полицейские, медики и общественники.

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Для своевременного выявления заболевания необходимо каждый год проходить флюорографическое обследование.

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