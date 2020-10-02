Сирены экстренного оповещения проверяют в Иркутске Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 2 октября в Иркутске завыли сирены. Но горожан просят не волноваться, ведь это учебная проверка систем экстренного оповещения. По всей стране началась масштабная тренировка по гражданской обороне.

- С 10.35 до 10.50 по всей Иркутской области будут замещены сигналы общероссийских обязательных общедоступных телеканалов (радиоканалов) сигналом «Техническая проверка», с 10.30 до 11.00 пройдут включения электросирен, - предупредили в ГУ МЧС по Иркутской области.

Кроме того, спасательные службы тренируют отработку возможных ЧС. В Приангарье один из важных этапов состоится в Усолье-Сибирском на промплощадке предприятия.

Так что, услышав вой сирен в Иркутске, жителям не стоит беспокоиться, а можно спокойно заниматься своими делами дальше.

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