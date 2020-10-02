Схема движения троллейбуса №5 в Иркутске изменится до 15 октября

Схема движения троллейбуса №5 в Иркутске изменилось на две недели. Фото: сайт администрации Иркутска.

Со 2 до 15 октября в Иркутске изменится схема движения троллейбуса №5, который ходит по маршруте "Сквер имени Кирова – микрорайон Университетский" через Академический мост. Об этом рассказали в городской администрации. Причина - ограничение проезда по улице Трилиссера от здания №33 до улицы Лебедева-Кумача, там строят теплосеть.

Итак, как будет ездить троллейбус? Двигаясь от сквера Кирова, он пока не будет останавливаться на «Музыкальном театре», «Театре Кукол» и «4-й Советской». Так что будьте внимательны. "Рогатый" поедет по улицам Ленина и 3-го Июля, высаживая и принимая пассажиров на остановках «130-й квартал» и «Академический мост», где обычно стоят маршрутки №№4, 22, 83. Далее поедет по обычному маршруту через мост в Университетский.

А вот обратно в центр троллейбус №5 будет ездить по прежней схеме без изменений.