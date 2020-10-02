Перелетных птиц в Иркутске проверили на грипп. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пять проб, взятых у перелетных птиц, отправили на исследование в Россельхознадзоре региона. Вируса гриппа не обнаружено, но жителям города и региона, имеющим на подворье куриц, уток и гусей, посоветовали не выпускать их из загонов. При контакте с дикими они могут заболеть.

"Управление Россельхознадзора напоминает, что в настоящее время сохраняется угроза заноса возбудителя вируса гриппа А птиц на территорию РФ. Источник инфекции – больные и переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде птицы.Некоторые вирусы гриппа A птиц способны инфицировать людей и вызывать у них болезнь различной степени тяжести, вплоть до смертельной" - предупреждает пресс-служба ведомства.

В самой опасной ситуации - жители сел и городских окраин, на дворах у которых свободно гуляют куры и гуси. Им посоветовали не выпускать их к прудам и озерам, где гнездятся дикие птицы. Кроме того, надо оборудовать не только навесы, но и ограждения. Запрещается потрошить дичь во дворах и скармливать отходы домашним животным. Это верный путь передачи вируса. А собственную живность надо ежедневно осматривать и в случае массовой гибели обращаться в ветслужбу, анализы проведут бесплатно.