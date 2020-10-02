Медали «Матери Защитника Отечества» вручили в Заксобрании Иркутской области

Солдатских матерей чествовали в областном парламенте. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Торжественный вечер «О них нигде не сказано в Уставе…» и церемония вручения общественных медалей «Матери Защитника Отечества» прошла в Законодательном Собрании. Председатель Александр Ведерников вручил награды родителям семерых военнослужащих, которые погибли при исполнении служебного долга на Северном Кавказе и в Афганистане.

«Низкий поклон вам от имени областного парламента за то, что воспитали настоящих защитников Родины, отдавших свои молодые жизни в этом служении. Сегодня вы продолжаете дарить свое материнское тепло другим детям, активно занимаетесь общественной работой и патриотическим воспитанием подрастающего поколения», - сказал спикер.

Александр Ведерников подчеркнул, что медаль – это не только высокий знак признания материнского труда, но и общая память, повод собраться вместе, вспомнить ребят.

Награды получили Ольга Аюшеева, Татьяна Константинова, Вера Крайнова, Галина Нечесова, Евдокия Плечко, Елизавета Сугаченко и Екатерина Шлома.

Также за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в патриотическое воспитание молодежи и тесное сотрудничество с командованием воинских частей Благодарностью председателя Законодательного Собрания Иркутской области награждены члены общественной организации «Солдатские матери Прибайкалья» - Александра Абрамович и Наталья Ушакова. Для гостей был организован музыкальный номер, который исполнила военнослужащая 29-й гвардейской ракетной Витебской ордена Ленина Краснознаменной дивизии Галина Шевченко.

СПРАВКА «КП»

Общественная медаль «Матери Защитника Отечества» учреждена в октябре 2019 года Иркутским областным советом женщин. Она вручается женщинам, чьи сыновья отмечены воинскими наградами, достойно несут службу в рядах армии, а также матерям, чьи дети погибли или пропали без вести при выполнении воинского долга. Этой общественной наградой удостоены 317 женщин Приангарья.