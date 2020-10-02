Землетрясение силой в 3 балла произошло в Иркутске в ночь на 2 октября

Очередное землетрясение произошло в Иркутске в ночь на 2 октября. По информации Байкальского филиала Единой геофизической службы, толчки составили 3 балла. Эпицентр сейсмособытия находился в Кабанском районе Бурятии.

Землетрясение силой в 2-3 балла также ощутили в Шелехове, Еланцах, Курети, Черноруде, Бугульдейке, а также в Большом и Малом Голоустном.

Напомним, ощутимое землетрясение произошло в Иркутске 21 сентября. Эпицентр находился с Слюдянском районе, в поселке Култук, там ощущались толчки в 8 баллов. В Иркутске и Слюдянке сила толчков составила 5 и 6 баллов. Жертв и разрушений не было.

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