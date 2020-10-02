Схема движения автобуса №20 изменится в Иркутске до мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Автобус №20, который связывает железнодорожный вокзал и улицу Пискунова, с 3 октября по 15 мая 2021 года будет ездить по измененному маршруту.

- Следуя на железнодорожный вокзал по Глазковскому мосту, автобус будет поворачивать на улицу Челнокова, - рассказали в администрации Иркутска. - Временно отменены остановки «улица Джамбула», «Курорт «Ангара», «Дом связи», «улица Маяковского».

Схема движения автобуса изменится из-за ремонта путепровода на улице Джамбула. Напомним, сейчас там открыты всего лишь две полосы для движения - по одной в каждую сторону. Это позволит людям, которые едут на вокзал, добираться туда быстрее.

Кроме того, на две недели изменилась схема маршрута троллейбуса №5 в Иркутске, который курсирует между сквером Кирова и микрорайоном Университетский.