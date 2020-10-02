Отопительный сезон в Иркутской области стартовал без серьезных сбоев

Начало отопительного сезона в области обсудили на заседании депутатского штаба. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На депутатской штабе в Законодательном Собрании обсудили, как проходит отопительный сезон в Иркутской области. Спикер областного парламента Александр Ведерников отметил, что этот вопрос касается большинства жителей региона, и он на особом контроле депутатов.

«Мы заслушали информацию мэров Братского и Усть-Кутского районов, а также главы Вихоревки. У нас всегда повышенное внимание к северным территориям. Каждую зиму эти муниципалитеты сталкивались с серьезными проблемами. Так, после вмешательства депутатов и работы, проведенной правительством региона и министерством ЖКХ России, тяжелый вопрос в Вихоревке начал решаться. Сегодня мы рассчитываем на то, что тепло запущено везде», - сказал Александр Ведерников.

В мижкх рассказали, что готовность к отопительному сезону составляет порядка 99,8%. Заменены более 100 км инженерных сетей, что больше запланированного.

Мэр Братского района Александр Дубровин рассказал, что в районе подключено теплоснабжение в жилых домах и соцобъектах. Подготовка проведена в условиях дефицита финансирования, из бюджета района на ремонт выделено 6 млн. рублей. Сейчас все котельные и тепловые сети введены в работу. По словам главы Вихоревского муниципального образования Николая Дружинина, для модернизации коммунального хозяйства выделено 30 млн рублей, мероприятия были выполнены в срок. Отопительный сезон начали 16 сентября. А глава Усть-Кутского района Сергей Анисимов отчитался о ремонте и эксплуатации котельной теплоснабжении микрорайона «Курорт», с которой были сложности в прошлом году. По его словам, опасений по срыву отопительного сезона нет.