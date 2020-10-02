Проезд большегрузов ограничат днем в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Внимание, водители грузовиков! В Иркутске ограничивают проезд большегрузов в дневное время. Автомобили массой более 5 тонн смогут заезжать в город только в определенное время. Это можно сделать поздним вечером, ночью, или ранним утром. А вот с 7.00 до 21.00 на всех магистралях города проезд для грузовых авто запрещен.

- Большое количество большегрузных автомобилей осложняют и без того сложную ситуацию с пробками в городе, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Ограничения для проезда грузовиков днем хорошо себя зарекомендовала в других городах. Отсутствие габаритной техники в часы пик положительно сказывается на дорожной ситуации.

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