Профессор Александр Шмидт назначен ректором ИГУ.

Выборы ректора ИГУ состоялись в мае. Именно тогда коллектив старейшего вуза Восточной Сибири назвал имя своего руководителя. У руля вуза стал профессор, доктор химических наук Александр Федорович Шмидт. Все это время он стоял во главе Иркутского госуниверситета в статусе исполняющего обязанности. И вот стало известно, что министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков своим приказом утвердил ученого в должности ректора.

Александр Шмидт - виднейший ученый -химик. Его имя в составе двух диссертационных советов по защите докторских диссертаций, также он членм научного совета по катализу РАН. За годы работы им написано более 200 научных и учебно-методических работ. Особо отмечается, что 59 из них проиндексированы в Web of Science (12 в журналах первого квартиля).

СПРАВКА "КП"

Александр Федорович Шмидт

Александру Шмидту 55 лет. Он родился в 1965 году в Ангарске, в семье ученого Федора Карловича Шмидта и стал продолжателем династии ученых -химиков. Предмет научного интереса Федора Карловича Шмидта - металлокомплексный катализ. Кстати, Федор Карлович был долгое время и ректором Иркутского госуниверситета ( 1990-97 годы).

Александр Шмидт в 1987 году с отличием окончил химфак ИГУ. После окончания аспирантуры в 1991 году защитил кандидатскую, в 2003 году — докторскую диссертацию. Вся его дальнейшая биография также связана с родным вузом. Он был научным сотрудником

института нефте- и углехимического синтеза ИГУ, а в 2007-2012 годах занимал пост директора этого института. Старшим преподавателем, доцентом, а затем - профессором и заведующим кафедрой физической и коллоидной химии ИГУ.

С 2012 года Александр Шмиln - в руководстве вуза. Он был проректором по научной работе и между народной деятельности, первым проректором ИГУ. Сейчас коллеги и обучающиеся доверили ему судьбу Иркутского университета.

В соответствии с приказом Минобрнауки России и Уставом ИГУ ректором университета Александр Шмидт назначен сроком на пять лет.