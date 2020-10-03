Иркутяне 4 октября напишут Астрономический диктант

Иркутяне на астрономическом диктанте ответят на самые разные вопросы об астрономии и космосе. Фото: Валерий ШАХОВ

Уже четыре года в Иркутске продолжается традиция начинать Всемирную неделю космонавтики Астрономическим диктантом. В этом году, несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, она продолжится. Горожанам предстоит пройти настоящее ЕГЭ по астрономии и космонавтике, заполнив тест с 35 вопросами.

- Впервые это мероприятие было проведено в 2016 году во всероссийском масштабе, чтобы проверить, как повлияло на уровень знаний россиян почти двадцатилетнее отсутствие астрономии в сетке обязательных школьных дисциплин, - говорит директор Иркутского планетария Павел Никифоров. – Мы поддержали эту инициативу, и по итогам теста 2016 года оказалось, что иркутяне знают астрономию на «удовлетворительно», средний результат составил 55% правильных ответов (19 из 35). В 2017 и 2018 году средний результат составил 49,7% правильных ответов (17 из 35). А вот в прошлом году результат улучшился - 60% правильных ответов (21 из 35).

Количество мест ограничено просто потому, что требуется обеспечить социальную дистанцию в 1, 5 метра. Поэтому всех желающих просят предварительно связаться с планетарием.