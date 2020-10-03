Сибирячку в селе пытались наказать за "аморалку" рублем. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что за "аморалка" числится за сельской жительницей из Нижнеудинского района, неизвестно. Тут уж действует правило "на деревне не спрятаться, не уйти от придирчивых глаз". Но основанием для наказаний мнение кого-то из соседей быть не может.

"Приказом директора школы она была отстранена от сопровождения детей в школу и обратно на автобусе на основании заявления родителей «об аморальном поведении», не связанном с исполнением ее прямых обязанностей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Кем работает в деревенской школе сибирячка, не уточняется, хотя вариантов не так много, скорее всего это учительница. Отвозить детей в школу и назад из одного населенного пункта в другой - это не просто работа, но и доплата за нее. Поэтому попытку наказать ее рублем за недовольство соседок работница учебного заведения так не оставила и написала заявление в прокуратуру.

Там встали на ее защиту и отменили незаконный приказ.