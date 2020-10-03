Еще 6 больных коронавирусом скончались в Иркутской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус - опасное заболевание и спасти медикам удается не всех. За прошедшие сутки в больницах региона умерли еще 6 человек, страдавших этим заболеванием. Общее число жертв пандемии в Иркутской области достигло 331, из них от обострения тяжелых хронических заболеваний скончались 89.

"Общее число тех, кому поставлен диагноз коронавируса, с начала пандемии составило уже 19 тысяч 462 человека и за прошедшие сутки, по данным на 3 октября, это количество выросло на 99 человек, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом Иркутской области. - В больницах лечатся на 60 пациентов больше - 1212. А вот число тех, кто получает медицинскую помощь амбулаторно снизилось до 565. Выписали в связи с выздоровлением за сутки еще 63 человека, всего - 17 тысяч 364.

Медики постоянно проверяют тех, у кого подозревают коронавирус. За прошедшие сутки таким образом из числа подтвержденных случаев инфицирования исключено 30. Тесты у этих 30 человек дали ложноположительный результат, а на самом деле люди больны ОРВИ.