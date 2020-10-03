Из-за опасности землетрясений скорость поездов на Кругобайкалке снизили. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Поезда по Кругобайкалке до 5 ноября будут ходить со скоростью 15 км\час. Это можно сравнить со скоростью велосипедиста, который никуда не спешит. Такие меры приняты связи с возможными землетрясениями для безопасного следования на участке Култук-Байкал.

"До 5 ноября пригородные поезда №№ 6203, 6204, 6201, 6202 будут курсировать по временному расписанию. Так,с 3 октября по 2 ноября пригородные поезда №6201 и №6203 "Слюдянка-1 - Байкал" будут отправляться со станции Слюдянка-1 позже на 38 минут, в 14:27. На конечную станцию Байкал будут прибывать в 20:28, позже на 1 час 45 минут. С 5 октября по 3 ноября пригородный поезд №6202 "Байкал - Слюдянка-1" будет отправляться со станции Байкал по нормативному расписанию, в 3:02. На конечную станцию Слюдянка-1 будет прибывать в 8:46, позже на 1 час 13 минут", - сообщает пресс-служба Байкальской пригородной компании.

Изменения в движении коснутся и других поездов. Поэтому железнодорожники просят планировать поездки заранее и уточнять время отправления.

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