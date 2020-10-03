Голого пассажира сняли с поезда в Сибири. Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

Чего только не бывает в пути. Например, пассажирам поезда № 602 сообщением Приаргунск-Чита пришлось "принимать меры" в отношении пьяного соседа по вагону, который собрался спать ночью, как привык дома, то есть в голом виде.

"Ночью в дежурную часть Борзинского линейного отдела поступила информация о том, что к пассажирскому поезду № 602 сообщением Приаргунск-Чита требуется наряд полиции. Помощь транспортных полицейских понадобилась пассажирам одного из вагонов, в котором от станции Урулюнгуй следовал 36-летний попутчик в состоянии сильного алкогольного опьянения и спал на своем месте полностью без одежды – на это пассажиры и пожаловались", . сообщают в Забайкальском ЛУ МВД на транспорте.

Наряд транспортной полиции отправили к поезду на станции Борзя. Голого мужика приодели на месте и сняли с поезда. Скорее всего, проспавшись и проснувшись в отделении, он почувствует себя не слишком уютно. И поезд ушел, в Читу не доехал. И отвечать придется, на него оформлены два протокола - за появление в общественных местах в пьяном виде и за мелкое хулиганство, так пришлось "диагностировать" путешествие неглиже. Решение о сумме штрафа примет мировой суд.