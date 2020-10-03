У сибирячки сняли деньги с онлайн-банка и оформили на ее имя кредит. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Множество современных сервисов призваны максимально облегчить жизнь владельцу банковской карты и ускорить процесс снятия средств. Проблема только в том, что и контроль за всем этим нужен максимальный, иначе есть риск лишиться средств, если гаджеты попадут в чужие руки. Именно такие истории и произошли в Усолье-Сибирском.

Сначала в полицию с сообщением о том, что с ее карточки кто-то списал деньги, обратилась женщина. Выяснилось, что деньги пропадали со счета небольшими суммами, был оформлен и кредит по интернету. Все это происходило, пока она была в гостях у родственника. В этом и крылся ключ к разгадке.

"Полицейским не составило особого труда установить подозреваемого в совершении хищений. Им оказался друг родственника. Женщина доверяла знакомому, а тот, пользуясь ее ноутбуком, на котором был установлен онлайн-банк с открытым доступом к счету, легко оформил на имя женщины кредит, а затем незаметно для нее переводил деньги с ее карты", - знакомит с нехитрой механикой кражи ГУ МВД по Иркутской области.

В итоге в карманы 31-летнего подозреваемого перекочевало 39 тысяч рублей. Против него возбуждено дело за кражу. Но ничего этого не произошло бы, установи владелица счета хотя бы стандартную систему защиты с паролем на мобильник и оповещением по смс. Похожая ситуация произошла с компанейским любителем выпить. После застолья со случайным знакомым он покинул квартиру "друга" уже без карты. А тот, пока его приятель не очнулся, успел бесконтактно расплатиться ею за покупки продуктов, алкоголя и вещей на 13 тысяч рублей.