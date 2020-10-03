Движение на ул. Байкальской в Иркутске восстановлено после ДТП. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Авария, которая произошла сегодня, 3 октября, днем на улице Байкальской в Иркутске привела к проблемам на том участке дороги, где произошло ДТП. К вечеру ее последствия были устранены и нормальное движение восстановлено. Сейчас полиция выясняет обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в котором была повреждена опора освещения.

- Предварительно установлено, что 3 октября в обеденное время на улице. Байкальская в Иркутске произошло столкновение автомобилей Пежо и Фольцваген, - сообщает подробности происшедшего пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. - От полученного удара автомашину Пежо отбросило в сторону, на столб электроосвещения, отчего тот упал.

Добавим, что никто из участников автомобильной аварии не пострадал. Тем не менее, проверка должна назвать виновников этой ситуации, которые, вероятно, будут наказаны. Сейчас на участке дороги все в порядке.